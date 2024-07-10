П'ять країн НАТО нададуть Україні десятки систем ППО

Джо Байден виступив з промовою, яка розпочала офіційну частину саміту НАТО у Вашингтоні. Для України господар Білого дому одразу анонсував низку важливих кроків щодо протидії російським повітряним атакам.



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"Путін хоче повністю підкорити собі Україну, покласти край її демократії, знищити її культуру, стерти її з мапи. Путін не зупиниться на Україні. Але знайте: Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить", - заявив Байден.



Президент США також наголосив на тому, що НАТО наразі "є сильнішим, ніж будь-коли", і вручив генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу найвищу президентську відзнаку США - Медаль Свободи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАвиступив з промовою, яка розпочала офіційну частину саміту НАТО у Вашингтоні. Для України господар Білого дому одразу анонсував низку важливих кроків щодо протидії російським повітряним атакам.Як повідомляє LB.ua з посиланням на BBC, США та ще чотири країни Альянсу - Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія - упродовж наступних місяців нададуть нашій державі "десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони". Йдеться про системи Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Gepard."Путін хоче повністю підкорити собі Україну, покласти край її демократії, знищити її культуру, стерти її з мапи. Путін не зупиниться на Україні. Але знайте: Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить", - заявив Байден.Президент США також наголосив на тому, що НАТО наразі "є сильнішим, ніж будь-коли", і вручив генеральному секретарю Альянсунайвищу президентську відзнаку США - Медаль Свободи.

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