Захисники ліквідували ще 1100 окупантів за добу





Про це повідомив Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб,



- танків ‒ 8180 (+2) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15715 (+11) од,



- артилерійських систем – 15051 (+36) од,



- РСЗВ – 1115 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 883 (+3) од,



- літаків – 361 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11973 (+51),



- крилаті ракети ‒ 2389 (+0),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни – 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20269 (+57) од,



- спеціальна техніка ‒ 2531 (+15).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж доби українські захисники знищили 1100 окупантів.Про це повідомив Генштаб.- особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб,- танків ‒ 8180 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 15715 (+11) од,- артилерійських систем – 15051 (+36) од,- РСЗВ – 1115 (+0) од,- засоби ППО ‒ 883 (+3) од,- літаків – 361 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11973 (+51),- крилаті ракети ‒ 2389 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 20269 (+57) од,- спеціальна техніка ‒ 2531 (+15).

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