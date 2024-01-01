На Волині дільничний виявив плантацію маку
Сьогодні, 11:20
На Рожищенщині дільничний виявив незаконний посів маку. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Пригода трапилася учора, 9 липня, в одному із сіл Рожищенської громади, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Дільничний офіцер поліції виявив на присадибній ділянці місцевої жительки понад 300 рослин, схожих на снотворний мак.
На місце прибула слідчо-оперативна група, заборонені рослини вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.
Слідство триває.
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Пригода трапилася учора, 9 липня, в одному із сіл Рожищенської громади, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Дільничний офіцер поліції виявив на присадибній ділянці місцевої жительки понад 300 рослин, схожих на снотворний мак.
На місце прибула слідчо-оперативна група, заборонені рослини вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.
Слідство триває.
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