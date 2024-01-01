На Волині дільничний виявив плантацію маку

На Рожищенщині дільничний виявив. Поліція розпочала кримінальне провадження.Пригода трапилася учора, 9 липня, в одному із сіл Рожищенської громади, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Дільничний офіцер поліції виявив на присадибній ділянці місцевої жительки понад 300 рослин, схожих на снотворний мак.На місце прибула слідчо-оперативна група, заборонені рослини вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.Слідство триває.