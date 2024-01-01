Залізничник на Харківщині «зливав» російському гру маршрути ешелонів ЗСУ
Сьогодні, 11:39
Служба безпеки затримала на Харківщині агента воєнної розвідки рф, що шпигував за військовими ешелонами Сил оборони.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру).
За вказівкою з рф агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову.
Перебуваючи в кабіні локомотиву, зрадник приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю.
У разі отримання актуальних розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі регіону.
Таким чином рашисти сподівалися зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для українських захисників.
Контррозвідка Служби безпеки зірвала ворожі плани і затримала фігуранта, коли він намагався передати «звіт» агресору.
Також встановлено, що зрадник намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.
За даними слідства, залізничник потрапив «до уваги» гру як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.
Під час обшуків у залізничному вагоні, де працював зрадник, та у його помешканні вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру).
За вказівкою з рф агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову.
Перебуваючи в кабіні локомотиву, зрадник приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю.
У разі отримання актуальних розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі регіону.
Таким чином рашисти сподівалися зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для українських захисників.
Контррозвідка Служби безпеки зірвала ворожі плани і затримала фігуранта, коли він намагався передати «звіт» агресору.
Також встановлено, що зрадник намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.
За даними слідства, залізничник потрапив «до уваги» гру як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.
Під час обшуків у залізничному вагоні, де працював зрадник, та у його помешканні вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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