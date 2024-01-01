Поліція просить допомогти встановити причетних до крадіжок у Луцьку





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Оперативники Луцького Районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок із магазинів обласного центру.



«Якщо вам відома інформація про осіб, зображених на фотографіях, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (066)310-13-01, 0661690420 або 102», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники поліції встановлюють осіб, які ймовірно причетні до скоєння крадіжок у Луцьку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Оперативники Луцького Районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок із магазинів обласного центру.«Якщо вам відома інформація про осіб, зображених на фотографіях, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (066)310-13-01, 0661690420 або 102», - йдеться у повідомленні.

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