Поліція просить допомогти встановити причетних до крадіжок у Луцьку

Поліція просить допомогти встановити причетних до крадіжок у Луцьку
Працівники поліції встановлюють осіб, які ймовірно причетні до скоєння крадіжок у Луцьку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Оперативники Луцького Районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок із магазинів обласного центру.

«Якщо вам відома інформація про осіб, зображених на фотографіях, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (066)310-13-01, 0661690420 або 102», - йдеться у повідомленні.


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Теги: поліція, Волинь
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