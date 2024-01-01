Поліція просить допомогти встановити причетних до крадіжок у Луцьку
Сьогодні, 12:19
Працівники поліції встановлюють осіб, які ймовірно причетні до скоєння крадіжок у Луцьку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники Луцького Районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок із магазинів обласного центру.
«Якщо вам відома інформація про осіб, зображених на фотографіях, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (066)310-13-01, 0661690420 або 102», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники Луцького Районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок із магазинів обласного центру.
«Якщо вам відома інформація про осіб, зображених на фотографіях, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (066)310-13-01, 0661690420 або 102», - йдеться у повідомленні.
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