Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Василь Гурик

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Василь Гурик
На війні загинув Герой з Волині Василь Гурик.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Непоправна втрата в громаді! Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Заячиці - Гурик Василь Петрович.

Висловлюємо щире співчуття матері, дружині, дитині, рідним та близьким.

Вічна пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Відсьогодні за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в четвер, 11 липня.

Зазначається, що про час прибуття повідомлять заздалегідь.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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