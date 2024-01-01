Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Василь Гурик

Василь Гурик.



Про це



"Непоправна втрата в громаді! Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Заячиці - Гурик Василь Петрович.



Висловлюємо щире співчуття матері, дружині, дитині, рідним та близьким.



Вічна пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Відсьогодні за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в четвер, 11 липня.



Зазначається, що про час прибуття повідомлять заздалегідь.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Локачинській громаді."Непоправна втрата в громаді! Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Заячиці - Гурик Василь Петрович.Висловлюємо щире співчуття матері, дружині, дитині, рідним та близьким.Вічна пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Відсьогодні за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в четвер, 11 липня.Зазначається, що про час прибуття повідомлять заздалегідь.

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