Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Василь Гурик
Сьогодні, 12:04
На війні загинув Герой з Волині Василь Гурик.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Непоправна втрата в громаді! Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Заячиці - Гурик Василь Петрович.
Висловлюємо щире співчуття матері, дружині, дитині, рідним та близьким.
Вічна пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Відсьогодні за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в четвер, 11 липня.
Зазначається, що про час прибуття повідомлять заздалегідь.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Непоправна втрата в громаді! Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Заячиці - Гурик Василь Петрович.
Висловлюємо щире співчуття матері, дружині, дитині, рідним та близьким.
Вічна пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Відсьогодні за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в четвер, 11 липня.
Зазначається, що про час прибуття повідомлять заздалегідь.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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