Загрожує довічне ув'язнення: військовому, який підірвав гранату у Луцьку, обрали запобіжний захід

підірвав гранату на Ковельській у Луцьку, 60 днів арешту без права внесення застави.



Про це Юлія Шевченко.



З її слів, чоловіку, який є чинним військовослужбовцем однієї з військових волинських частин, інкримінують статі ч. 2 ст. 15 п.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України.



У разі доведення вини у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі.



Що відомо про вибух на Ковельській у Луцьку



Орієнтовно о 20:50 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли Суспільному свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників кинув гранату на проїжджу частину. На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.



8 липня поліція встановила особу чоловіка, який 7 липня кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Йому 35 років, він — житель Луцького району.



Внаслідок вибуху травмувалися п'ятеро людей. Станом на ранок 8 липня четверо із них перебували у лікарні. Двоє — в реанімації у важкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд 9 липня призначив військовому, який, 60 днів арешту без права внесення застави.Про це Суспільному розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіонуЗ її слів, чоловіку, який є чинним військовослужбовцем однієї з військових волинських частин, інкримінують статі ч. 2 ст. 15 п.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України.У разі доведення вини у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі.Орієнтовно о 20:50 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли Суспільному свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників кинув гранату на проїжджу частину. На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.8 липня поліція встановила особу чоловіка, який 7 липня кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Йому 35 років, він — житель Луцького району.. Станом на ранок 8 липня четверо із них перебували у лікарні. Двоє — в реанімації у важкому стані.

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