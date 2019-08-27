Загрожує довічне ув'язнення: військовому, який підірвав гранату у Луцьку, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 12:38
Луцький міськрайонний суд 9 липня призначив військовому, який підірвав гранату на Ковельській у Луцьку, 60 днів арешту без права внесення застави.
Про це Суспільному розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
З її слів, чоловіку, який є чинним військовослужбовцем однієї з військових волинських частин, інкримінують статі ч. 2 ст. 15 п.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України.
У разі доведення вини у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Що відомо про вибух на Ковельській у Луцьку
Орієнтовно о 20:50 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли Суспільному свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників кинув гранату на проїжджу частину. На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.
8 липня поліція встановила особу чоловіка, який 7 липня кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Йому 35 років, він — житель Луцького району.
Внаслідок вибуху травмувалися п'ятеро людей. Станом на ранок 8 липня четверо із них перебували у лікарні. Двоє — в реанімації у важкому стані.
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Про це Суспільному розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
З її слів, чоловіку, який є чинним військовослужбовцем однієї з військових волинських частин, інкримінують статі ч. 2 ст. 15 п.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України.
У разі доведення вини у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Що відомо про вибух на Ковельській у Луцьку
Орієнтовно о 20:50 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли Суспільному свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників кинув гранату на проїжджу частину. На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.
8 липня поліція встановила особу чоловіка, який 7 липня кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Йому 35 років, він — житель Луцького району.
Внаслідок вибуху травмувалися п'ятеро людей. Станом на ранок 8 липня четверо із них перебували у лікарні. Двоє — в реанімації у важкому стані.
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Коментарі 1
Погано що тцкунів не підірва чи мусарил
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