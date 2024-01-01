Сумський правоохоронець продавав дані про блокпости та паролі

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби повідомили проз Сумської області, який за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.У лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогу у безперешкодному переміщенні автомобілем в межах прикордонного району. Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце. Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для їх проїзду.Фігурант також пригрозив, що у разі відмови він особисто буде заважати громадянину пересуватися в прикордонних районах.Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України).Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.