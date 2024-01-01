Сумський правоохоронець продавав дані про блокпости та паролі

Сумський правоохоронець продавав дані про блокпости та паролі
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю з Сумської області, який за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

У лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогу у безперешкодному переміщенні автомобілем в межах прикордонного району. Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце. Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для їх проїзду.

Фігурант також пригрозив, що у разі відмови він особисто буде заважати громадянину пересуватися в прикордонних районах.

Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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Теги: ДБР, злочин
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