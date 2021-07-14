Китай: військові навчання в білорусі не спрямовані проти України

Китай: військові навчання в білорусі не спрямовані проти України
Військові навчання Китаю та Білорусі є звичайним елементом співпраці двох країн у військовій сфері і не спрямовані проти будь-яких держав.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.

«Хочу підкреслити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами», - сказав Лінь.

За його словами, спільні тренування є звичайною практикою в рамках військової співпраці та обмінів між країнами-партнерами.

«Дані маневри відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни», - наголосив дипломат.

Як відомо, на білоруському полігоні «Брестський», що за 2,8 км від кордону з Польщею та 28 км від України, розпочалися спільні 11-денні антитерористичні навчання військових Білорусі та Китаю.
Китай: військові навчання в білорусі не спрямовані проти України

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Теги: Китай, політика
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