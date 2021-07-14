Китай: військові навчання в білорусі не спрямовані проти України
Сьогодні, 13:16
Військові навчання Китаю та Білорусі є звичайним елементом співпраці двох країн у військовій сфері і не спрямовані проти будь-яких держав.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.
«Хочу підкреслити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами», - сказав Лінь.
За його словами, спільні тренування є звичайною практикою в рамках військової співпраці та обмінів між країнами-партнерами.
«Дані маневри відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни», - наголосив дипломат.
Як відомо, на білоруському полігоні «Брестський», що за 2,8 км від кордону з Польщею та 28 км від України, розпочалися спільні 11-денні антитерористичні навчання військових Білорусі та Китаю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.
«Хочу підкреслити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами», - сказав Лінь.
За його словами, спільні тренування є звичайною практикою в рамках військової співпраці та обмінів між країнами-партнерами.
«Дані маневри відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни», - наголосив дипломат.
Як відомо, на білоруському полігоні «Брестський», що за 2,8 км від кордону з Польщею та 28 км від України, розпочалися спільні 11-денні антитерористичні навчання військових Білорусі та Китаю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зловили зрадницю, яка підпалила авто бійця НГУ на Кіровоградщині
Сьогодні, 13:49
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 13:32
Китай: військові навчання в білорусі не спрямовані проти України
Сьогодні, 13:16
Зниклі безвісти: опрацювали 55 звернень волинян
Сьогодні, 13:00
Сумський правоохоронець продавав дані про блокпости та паролі
Сьогодні, 12:50