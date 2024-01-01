На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 13:32
Шацькі вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 10 липня, о 9:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у с. Пульмо Ковельського району.
На місце виклику прибули вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та МПО с. Пульмо Ковельського району. Вогнем було охоплено цегляну будівлю розміром 5х15м. Пожежа виникла в приміщенні кухні. На гасіння вогнеборці подали 2 водяних ствола. Локалізували пожежу о 9:31, а о 9:32 її ліквідували.
Потерпілих немає.
Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 10 липня, о 9:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у с. Пульмо Ковельського району.
На місце виклику прибули вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та МПО с. Пульмо Ковельського району. Вогнем було охоплено цегляну будівлю розміром 5х15м. Пожежа виникла в приміщенні кухні. На гасіння вогнеборці подали 2 водяних ствола. Локалізували пожежу о 9:31, а о 9:32 її ліквідували.
Потерпілих немає.
Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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