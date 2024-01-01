На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Сьогодні, 10 липня, о 9:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у с. Пульмо Ковельського району.



На місце виклику прибули вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та МПО с. Пульмо Ковельського району. Вогнем було охоплено цегляну будівлю розміром 5х15м. Пожежа виникла в приміщенні кухні. На гасіння вогнеборці подали 2 водяних ствола. Локалізували пожежу о 9:31, а о 9:32 її ліквідували.



Потерпілих немає.



Причина пожежі: коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацькі вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку.Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні, 10 липня, о 9:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у с. Пульмо Ковельського району.На місце виклику прибули вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та МПО с. Пульмо Ковельського району. Вогнем було охоплено цегляну будівлю розміром 5х15м. Пожежа виникла в приміщенні кухні. На гасіння вогнеборці подали 2 водяних ствола. Локалізували пожежу о 9:31, а о 9:32 її ліквідували.Потерпілих немає.Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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