На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Шацькі вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Сьогодні, 10 липня, о 9:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у с. Пульмо Ковельського району.

На місце виклику прибули вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та МПО с. Пульмо Ковельського району. Вогнем було охоплено цегляну будівлю розміром 5х15м. Пожежа виникла в приміщенні кухні. На гасіння вогнеборці подали 2 водяних ствола. Локалізували пожежу о 9:31, а о 9:32 її ліквідували.

Потерпілих немає.
На Волині горів житловий будинок

Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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