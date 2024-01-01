Встановили особи 7 окупантів, які розстрілювали людей у Бучі

Правоохоронці встановили ще сімох військовослужбовців зс рф, причетних дона Київщині.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру сімом російським військовослужбовцям, причетним до вчинення воєнних злочинів під час окупації м. Буча на Київщині.Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, у тому числі поєднані з умисним вбивством цивільного населення (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).Підозрювані — військовослужбовці зс рф, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Троє належали до командного складу, ще четверо займали рядові посади. Вік військових — від 19 до 29 років.Слідством встановлено, що підозрювані розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року.Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними та не брали участі у збройному конфлікті. Наразі справу щодо 6 підозрюваних вже передано до суду.Українські слідчі та прокурори продовжують розслідування злочинів, вчинених під час окупації міста. Триває робота зі встановлення усіх причетних до масових вбивств цивільного населення.В рамках кримінального провадження прокурори спільно зі слідчими та оперативниками Нацполіції України здійснили значний обсяг слідчих та розшукових дій: 2000 допитів потерпілих та свідків, 500 судових експертиз (судово-медичні, молекулярні, балістичні, вибухо-технічні, хімічні та інші), 400 різних оглядів, 120 слідчих експериментів та 130 упізнань осіб.Досудове розслідування — ГСУ Нацполіції України.Буча перебувала під російською окупацією 33 дні. За цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів.