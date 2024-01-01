ЗМІ: у Луцьку спалахнув будинок





Про це пише



За словами очевидців, у Луцьку на Ковельській палає будинок.



Загоряння сталося після обіду. Наразі інформації про постраждалих немає.



У коментарі волинські рятувальники підтвердили факт пожежі.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежа трапилася сьогодні, 10 липня, на вулиці Ковельській в обласному центрі Волині – зайнявся будинок.Про це пише Конкурент За словами очевидців, у Луцьку на Ковельській палає будинок.після обіду. Наразі інформації про постраждалих немає.У коментарі волинські рятувальники підтвердили факт пожежі.Деталі – згодом.

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