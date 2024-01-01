ЗМІ: у Луцьку спалахнув будинок

ЗМІ: у Луцьку спалахнув будинок
Пожежа трапилася сьогодні, 10 липня, на вулиці Ковельській в обласному центрі Волині – зайнявся будинок.

Про це пише Конкурент.

За словами очевидців, у Луцьку на Ковельській палає будинок.

Загоряння сталося після обіду. Наразі інформації про постраждалих немає.

У коментарі волинські рятувальники підтвердили факт пожежі.

Деталі – згодом.


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Теги: пожежа, Волинь
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