Внаслідок пожежі у Луцьку на Соборності чоловік отримав опіки

Вчора, 8 липня, о 20:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому будинку на проспекті Соборності в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Горіло в приміщенні кладової між 9 та технічним поверхами. Уже за 5 хвилин до місця події прибули рятувальники. Вони оперативно приборкали горіння й запобігли його перекиданню на суміжні помешкання.Пожежа ліквідована о 20:48. Під час спроб загасити полум'я отримав опіки правої руки користувач кладової, від госпіталізації чоловік відмовився.Причину пожежі з'ясовують.