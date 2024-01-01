Внаслідок пожежі у Луцьку на Соборності чоловік отримав опіки

Внаслідок пожежі у Луцьку на Соборності чоловік отримав опіки
Вчора, 8 липня, о 20:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому будинку на проспекті Соборності в Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Горіло в приміщенні кладової між 9 та технічним поверхами. Уже за 5 хвилин до місця події прибули рятувальники. Вони оперативно приборкали горіння й запобігли його перекиданню на суміжні помешкання.

Пожежа ліквідована о 20:48. Під час спроб загасити полум'я отримав опіки правої руки користувач кладової, від госпіталізації чоловік відмовився.

Причину пожежі з'ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, пожежа, квартира, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла викладачка луцького вишу Світлана Мельник
Сьогодні, 12:48
На Волині позашляховик злетів у кювет: водій та пасажир – у лікарні
Сьогодні, 12:38
Внаслідок пожежі у Луцьку на Соборності чоловік отримав опіки
Сьогодні, 12:30
ДБР затримало волинського прикордонника, який допоміг втекти Боголюбову
Сьогодні, 12:20
На Волині від удару блискавки загорівся хлів
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
Загорівся холодильник: у Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у квартирі Загорівся холодильник: у Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у квартирі
20 червень, 09:50
У Луцьку горіла квартира: повідомили деталі пожежі на Потебні. ФОТО У Луцьку горіла квартира: повідомили деталі пожежі на Потебні. ФОТО
05 березень, 10:30
У Луцьку на Потебні загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок У Луцьку на Потебні загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок
05 березень, 10:06
В квартирі і на балконі загорілися речі: деталі пожежі у Луцьку В квартирі і на балконі загорілися речі: деталі пожежі у Луцьку
01 лютий, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101
Сьогодні, 13:20
 0
За добу 13 волинян втратили через шахраїв пів мільйона гривень
Сьогодні, 13:00
 0
Волинянин через телеграм торгував контрафактом
Сьогодні, 12:49
 0
Померла викладачка луцького вишу Світлана Мельник
Сьогодні, 12:48
 0
На Волині позашляховик злетів у кювет: водій та пасажир – у лікарні
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8