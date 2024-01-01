Внаслідок пожежі у Луцьку на Соборності чоловік отримав опіки
Сьогодні, 12:30
Вчора, 8 липня, о 20:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому будинку на проспекті Соборності в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Горіло в приміщенні кладової між 9 та технічним поверхами. Уже за 5 хвилин до місця події прибули рятувальники. Вони оперативно приборкали горіння й запобігли його перекиданню на суміжні помешкання.
Пожежа ліквідована о 20:48. Під час спроб загасити полум'я отримав опіки правої руки користувач кладової, від госпіталізації чоловік відмовився.
Причину пожежі з'ясовують.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Горіло в приміщенні кладової між 9 та технічним поверхами. Уже за 5 хвилин до місця події прибули рятувальники. Вони оперативно приборкали горіння й запобігли його перекиданню на суміжні помешкання.
Пожежа ліквідована о 20:48. Під час спроб загасити полум'я отримав опіки правої руки користувач кладової, від госпіталізації чоловік відмовився.
Причину пожежі з'ясовують.
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