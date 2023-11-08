Померла викладачка луцького вишу Світлана Мельник

Померла викладачка луцького вишу Світлана Мельник
Померла викладачка Луцького національного технічного університету, доцент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Світлана Адамівна Мельник.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

"З глибоким сумом повідомляємо про важку втрату доцента кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ Мельник Світлани.

Висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним. Вічна і світла пам’ять", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Світлани Адамівни!
Померла викладачка луцького вишу Світлана Мельник

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Теги: Луцьк, викладачка, смерть
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