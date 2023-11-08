Померла викладачка луцького вишу Світлана Мельник

Світлана Адамівна Мельник.



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"З глибоким сумом повідомляємо про важку втрату доцента кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ Мельник Світлани.



Висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним. Вічна і світла пам’ять", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Світлани Адамівни!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла викладачка Луцького національного технічного університету, доцент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’яПро це повідомили на сторінці навчального закладу."З глибоким сумом повідомляємо про важку втрату доцента кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ Мельник Світлани.Висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним. Вічна і світла пам’ять", - йдеться в повідомленні.

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