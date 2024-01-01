За добу 13 волинян втратили через шахраїв пів мільйона гривень

За минулу добу до поліції Волині звернулося 13 громадян із заявами про шахрайства.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Шахраї ошукали потерпілих на майже пів мільйона гривень. За цими фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння цих злочинів.- оплата замовлення та здійснення доставки продуктів харчування;- надання фінансової допомоги від міжнародної організації;- злам акаунту родичів, друзів чи знайомих та надсилання повідомлення від їхнього імені з проханням позики;- купівля товарів через мережу Інтернет, доступ до рахунків потерпілих та перерахунок звідти усіх коштів;- здача в оренду житла;- надання допомоги від псевдопрацівників служби безпеки банку, виманювання паролів до кредитних карток;- виплата допомоги через отримання доступу до застосунку "Дія" заявника.