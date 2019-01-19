Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні в Києві завершили

Аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві завершили.



Про це Ігор Клименко.



"Внаслідок атаки рф на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.



Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", - йдеться в повідомленні.



Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них - 10 дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! в Києві завершили.Про це повідомив міністр внутрішніх справ"Внаслідок атаки рф на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", - йдеться в повідомленні.Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них - 10 дітей.

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