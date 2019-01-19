Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні в Києві завершили

Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні в Києві завершили
Аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві завершили.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Внаслідок атаки рф на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них - 10 дітей.
Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні в Києві завершили
Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні в Києві завершили
Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні в Києві завершили
Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні в Києві завершили


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Теги: Київ, лікарня, аварійні роботи
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