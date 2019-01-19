Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні в Києві завершили
Сьогодні, 13:30
Аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві завершили.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Внаслідок атаки рф на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.
Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", - йдеться в повідомленні.
Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них - 10 дітей.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Внаслідок атаки рф на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.
Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", - йдеться в повідомленні.
Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них - 10 дітей.
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