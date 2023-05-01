На Волині тимчасово перекрили один із залізничних переїздів

На Волині тимчасово перекрили один із залізничних переїздів
В Турійській громаді на Волині для автомобільного траснпорту на шість днів перекриють залізничний переїзд.


Про це пише Суспільне.

Це пов'язано із капітальним ремонтом колії на перегоні Овадне — Турійськ, зазначили у селищній раді.

Залізничний переїзд, який знаходиться у польовій дорозі, буде закрито орієнтовно до 13 липня 2024 року. В селищній раді додали, що при швидкому виконанні ремонтних робіт відкриття даного переїзду для авто можливо відбудеться раніше вказаної дати.

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Теги: Волинь, залізничний переїзд
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