На Волині тимчасово перекрили один із залізничних переїздів
Сьогодні, 13:50
В Турійській громаді на Волині для автомобільного траснпорту на шість днів перекриють залізничний переїзд.
Про це пише Суспільне.
Це пов'язано із капітальним ремонтом колії на перегоні Овадне — Турійськ, зазначили у селищній раді.
Залізничний переїзд, який знаходиться у польовій дорозі, буде закрито орієнтовно до 13 липня 2024 року. В селищній раді додали, що при швидкому виконанні ремонтних робіт відкриття даного переїзду для авто можливо відбудеться раніше вказаної дати.
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Про це пише Суспільне.
Це пов'язано із капітальним ремонтом колії на перегоні Овадне — Турійськ, зазначили у селищній раді.
Залізничний переїзд, який знаходиться у польовій дорозі, буде закрито орієнтовно до 13 липня 2024 року. В селищній раді додали, що при швидкому виконанні ремонтних робіт відкриття даного переїзду для авто можливо відбудеться раніше вказаної дати.
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