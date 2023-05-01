На Волині тимчасово перекрили один із залізничних переїздів







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Це пов'язано із капітальним ремонтом колії на перегоні Овадне — Турійськ, зазначили у селищній раді.



Залізничний переїзд, який знаходиться у польовій дорозі, буде закрито орієнтовно до 13 липня 2024 року. В селищній раді додали, що при швидкому виконанні ремонтних робіт відкриття даного переїзду для авто можливо відбудеться раніше вказаної дати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Турійській громаді на Волині для автомобільного траснпорту на шість днів перекриють залізничний переїзд.Про це пише Суспільне Це пов'язано із капітальним ремонтом колії на перегоні Овадне — Турійськ, зазначили у селищній раді.Залізничний переїзд, який знаходиться у польовій дорозі, буде закрито орієнтовно до 13 липня 2024 року. В селищній раді додали, що при швидкому виконанні ремонтних робіт відкриття даного переїзду для авто можливо відбудеться раніше вказаної дати.

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