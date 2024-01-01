Волинянин через телеграм торгував контрафактом
Сьогодні, 12:49
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині оголосили підозру мешканцю Любомля, який реалізовував електронні сигарети та компоненти до них без марок акцизного податку.
Про це БЕБ повідомляє в телеграмі.
Встановлено, що волинянин придбав незаконно виготовлену підакцизну продукцію в Інтернеті. Перепродував нелегальний товар через телеграм-канал. Замовлення покупцям відправляв поштою.
Детективи Бюро провели обшуки в орендованому приміщенні, де зберігався контрафакт та вилучили електронні сигарети й готові рідини до них без марок акцизного податку.
Фігуранту оголошено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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Про це БЕБ повідомляє в телеграмі.
Встановлено, що волинянин придбав незаконно виготовлену підакцизну продукцію в Інтернеті. Перепродував нелегальний товар через телеграм-канал. Замовлення покупцям відправляв поштою.
Детективи Бюро провели обшуки в орендованому приміщенні, де зберігався контрафакт та вилучили електронні сигарети й готові рідини до них без марок акцизного податку.
Фігуранту оголошено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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