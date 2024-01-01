Волинянин через телеграм торгував контрафактом

Волинянин через телеграм торгував контрафактом
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині оголосили підозру мешканцю Любомля, який реалізовував електронні сигарети та компоненти до них без марок акцизного податку.

Про це БЕБ повідомляє в телеграмі.

Встановлено, що волинянин придбав незаконно виготовлену підакцизну продукцію в Інтернеті. Перепродував нелегальний товар через телеграм-канал. Замовлення покупцям відправляв поштою.

Детективи Бюро провели обшуки в орендованому приміщенні, де зберігався контрафакт та вилучили електронні сигарети й готові рідини до них без марок акцизного податку.

Фігуранту оголошено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

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Теги: БЕБ, Волинь
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