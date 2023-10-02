На Волині позашляховик злетів у кювет: водій та пасажир – у лікарні

У Ковельському районі позашляховик злетів у кювет: водій та пасажир у лікарні.Про це повідомили у пресслужбі поліції.Автопригода трапилася учора, 8 липня, на автодорозі поблизу села Гішин.25-річний житель Сошичненської громади, керуючи автомобілем Mercedes Benz ML 280, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Внаслідок ДТП водій та 34-річний пасажир транспортного засобу, житель цієї ж громади, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.Попередньо, водій керував транспортом у стані сп’яніння. У нього відібрали зразки для встановлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння.Транспортний засіб вилучили.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.