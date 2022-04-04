Під час окупації Бучі вбивали цивільних: ідентифікували ще двох російських загарбників

Під час окупації Бучі вбивали цивільних: ідентифікували ще двох російських загарбників
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру командиру дивізіону 234-го десантно-штурмового полку дивізії повітряно-десантних військ зс рф та навіднику 4-ї десантно-штурмової роти у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року командир самохідного-артилерійського дивізіону перебував поблизу одного з будинків на території міста Буча. Він достовірно знав, що мешканці будинку надають першу медичну допомогу пораненій жінці. Військовий рф без попередження відкрив прицільний вогонь із автоматичної зброї в напрямку веранди, де перебували мешканка будинку та поранена жінка.

Потім військовослужбовець зс рф пройшов на територію двору будинку і почав повторно стріляти в сторону жінок та чоловіка, який перебував біля вхідних дверей. Від отриманих вогнепальних поранень вони померли на місці.

Також встановлено, що у березні 2022 року інший військовий рф - навідник 4-ї десантно-штурмової роти спустився до підвального приміщення житлового будинку в місті Буча, де ховались цивільні. Він наказав їм здати мобільні телефони для перевірки. При цьому наказав одному з цивільних чоловіків зібрати телефони та винести їх на вулицю. Отримавши наказ, потерпілий попрямував до виходу з підвального приміщення.

Після цього військовослужбовець зс рф біля входу до підвального приміщення без попередження відкрив прицільний вогонь із автоматичної зброї в потерпілого, який перебував на сходах до підвального приміщення. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці.

Всі місцеві жителі були цивільними особами, які не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України.

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Теги: Буча, окупанти
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