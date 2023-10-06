Зниклі безвісти: опрацювали 55 звернень волинян

На Волині спеціалізований Центр поліції із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, протягом місяця опрацював 55 звернень громадян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Родичі зниклих безвісти громадян зверталися до фахівців центру, аби встановити контакти з працівниками слідчих підрозділів ГУНП інших областей України, які здійснюють досудове розслідування після зміни підслідності у кримінальних провадженнях, та щодо іншої інформації з приводу зниклих.Раніше ми повідомлялося, що в кінці травня у ГУНП у Волинській області запрацював спеціалізований Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До складу Центру входять фахівці різних служб: окрім органів досудового розслідування, сюди включені спеціалізовані співробітники – працівники карного розшуку, оперативно-технічних служб, кіберполіції, кримінального аналізу тощо.Також цей Центр взаємодіє із уповноваженим МВС України з питань розшуку безвісти зниклих осіб та іншими громадськими і волонтерськими організаціями.Фахівці Центру допоможуть рідним та близьким зниклих безвісти на війні або тим, що потрапили в полон, дізнатись який алгоритм дій родичів під час отримання інформації про безвісне зникнення, полон чи загибель громадян за особливих обставин; інформацію про номер кримінального провадження за фактом безвісного зникнення чи полону громадян; підрозділ ГУНП у Волинській області, в якому воно зареєстроване, стан досудового розслідування й проведених оперативно-розшукових заходів; інформацію про підрозділ (дані слідчого), до якого скероване кримінальне провадження після зміни у ньому підслідності.Крім того, спеціалісти можуть надати інформацію про стан виконання і результати призначених судових молекулярно-генетичних експертиз щодо родичів зниклих громадян. Для цього на базі ГУНП у Волинській області діє лабораторія зі встановлення ДНК-профілів людей, де спеціалісти-криміналісти мають можливість відбирати біологічні матеріали та за допомогою приладу ANDE-6C за 90 хвилин встановити результати чотирьох або п’яти зразків.Заступник начальника слідчого управліннярозповів, що не потрібно чекати три доби після того як втрачено зв’язок із людиною, а можна одразу звертатися до найближчого підрозділу поліції за місцем проживання (свого або зниклої особи).У кожному територіальному підрозділі поліції є фахівці, які безпосередньо займаються цим напрямком роботи та обов’язково допоможуть."Нагадуємо, прийом родичів зниклих осіб і тих, що потрапили в полон, здійснюється щосереди та щоп’ятниці з 14.00 до 17.00 за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, приміщення ГУНП у Волинській області.Отримати консультацію фахівців Центру можна щоденно з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00 за номерами телефонів: +38 (068)3374130, +38 (095)2223701, +380 (73) 406 53 24", - наголошують у поліції.