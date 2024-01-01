На Рівненщині росія вночі вдарила дронами по енергоб’єкту





Про це Олександр Коваль.



"На місці працюють усі відповідні служби.



Загорання локалізоване.



Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", - йдеться в повідомленні.



Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України – графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним.



“В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік”, ‒ сказав Кудрицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі, 10 липня, під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками був атакований об'єкт енергетичної інфраструктури.Про це повідомив голова ОВА"На місці працюють усі відповідні служби.Загорання локалізоване.Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", - йдеться в повідомленні.Голова правління НЕК «Укренерго»повідомив, що попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України – графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним.“В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік”, ‒ сказав Кудрицький.

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