На Рівненщині росія вночі вдарила дронами по енергоб’єкту
Сьогодні, 09:50
Уночі, 10 липня, під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками був атакований об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"На місці працюють усі відповідні служби.
Загорання локалізоване.
Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", - йдеться в повідомленні.
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України – графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним.
“В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік”, ‒ сказав Кудрицький.
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Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"На місці працюють усі відповідні служби.
Загорання локалізоване.
Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", - йдеться в повідомленні.
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України – графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним.
“В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік”, ‒ сказав Кудрицький.
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