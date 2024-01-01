Росія вночі атакувала Україну 20 дронами та 5 ракетами





Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



В результаті бойової роботи вдалося збити 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.



Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.



Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 10 липня 2024 року Росія атакувала територію України однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області Росії.Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенантВ результаті бойової роботи вдалося збити 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей.

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