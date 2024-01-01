Шукали в Луцьку, а знайшли на Рівненщині: як маленький песик втрапив у халепу

Топа декілька днів тому потравив у халепу – загублений песик заскочив у електричку і проїхався з Луцька аж до села Новомильськ, поблизу Здолбунова Рівненської області. А це, до слова, 100 кілометрів від обласного центру Волині.



Про це у соцмережах написала лучанка Ольга, передає сайт



Бити на сполох хазяї почали одразу, ще два дні тому. Небайдужі допомагали розвішувати оголошення та шукати. 6-місячне чудо на прізвисько Топа загубився у Луцьку. Буквально за декілька миттєвостей збентеженій хазяйці повідомили, що песик застрибнув у вагон електрички «Ковель-Здолбунів». Декілька разів одна пасажирка намагалася винести його на перон, проте впертий Топа забігав назад у вагон.



Цього розгубленого бешкетника взяв до себе волинянин, коли побачив його у потязі. Каже, що навіть нову кличку йому придумав – Чак.



Після стількох пошуків, безсонних ночей і навіть розслідувань пухнастий друг повернувся до своєї хазяйки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маленькийдекілька днів тому потравив у халепу – загублений песик заскочив у електричку і проїхався з Луцька аж до села Новомильськ, поблизу Здолбунова Рівненської області. А це, до слова, 100 кілометрів від обласного центру Волині.Про це у соцмережах написала лучанка, передає сайт Конкурент Бити на сполох хазяї почали одразу, ще два дні тому. Небайдужі допомагали розвішувати оголошення та шукати. 6-місячне чудо на прізвисько Топа загубився у Луцьку. Буквально за декілька миттєвостей збентеженій хазяйці повідомили, що песик застрибнув у вагон електрички «Ковель-Здолбунів». Декілька разів одна пасажирка намагалася винести його на перон, проте впертий Топа забігав назад у вагон.Цього розгубленого бешкетника взяв до себе волинянин, коли побачив його у потязі. Каже, що навіть нову кличку йому придумав – Чак.Після стількох пошуків, безсонних ночей і навіть розслідувань пухнастий друг повернувся до своєї хазяйки.

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