Шукали в Луцьку, а знайшли на Рівненщині: як маленький песик втрапив у халепу

Шукали в Луцьку, а знайшли на Рівненщині: як маленький песик втрапив у халепу
Маленький Топа декілька днів тому потравив у халепу – загублений песик заскочив у електричку і проїхався з Луцька аж до села Новомильськ, поблизу Здолбунова Рівненської області. А це, до слова, 100 кілометрів від обласного центру Волині.

Про це у соцмережах написала лучанка Ольга, передає сайт Конкурент.

Бити на сполох хазяї почали одразу, ще два дні тому. Небайдужі допомагали розвішувати оголошення та шукати. 6-місячне чудо на прізвисько Топа загубився у Луцьку. Буквально за декілька миттєвостей збентеженій хазяйці повідомили, що песик застрибнув у вагон електрички «Ковель-Здолбунів». Декілька разів одна пасажирка намагалася винести його на перон, проте впертий Топа забігав назад у вагон.

Цього розгубленого бешкетника взяв до себе волинянин, коли побачив його у потязі. Каже, що навіть нову кличку йому придумав – Чак.

Після стількох пошуків, безсонних ночей і навіть розслідувань пухнастий друг повернувся до своєї хазяйки.

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Теги: песик, розшук
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