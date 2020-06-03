У розпал літа на ринках Луцька - море фруктів та ягід: які ціни і що купують найбільше

У розпал літа на ринках Луцька - море фруктів та ягід: які ціни і що купують найбільше
Сезонні фрукти та ягоди нині дуже затребувані, адже триває пора заготівель на зиму.

Журналісти ВСН побували на Завокзальному ринку та ринку «Пасаж», аби дізнатись, які ціни та що найбільш затребуване.

За словами продавців, зараз найбільше купують абрикоси. Вони на ринках за доступною ціною – невеличкі по 30 грн за кілограм. Є і дорожчі, великі і вартують по 70-80 грн за кілограм. Такі зазвичай купують, аби посмакувати чи на декор торта.

Персики також активно купують. Вартують вони 70-80 грн за кілограм. З’явилися вже перші сливи – ціна на них поки що дещо кусається - 80-150 грн за кілограм.

Є в продажу вже і яблука нового врожаю – ціна від 30 грн за кілограм.

Диня коштує від 100 грн за кілограм.

Щодо ягід, то асортимент також чималий.

На ринках активно торгують кавунами. Ціна на них досить висока - від 40 грн за кілограм. Продавчині розповідають, що привозять їх зараз із Молдови, тому така вартість.

Лохина коштує 60-70 грн за півлітри.

Є ще в продажу і чорниця, а коштує вона 100 грн за літр. Продавці кажуть ціна вже не впаде, навпаки буде підніматися, бо сезон уже проходить.

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Теги: фрукти, ягоди, ціни
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