Курс валют на 10 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:15
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 6 копійок і становить 40,76 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,76 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,08 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,33 (+3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,76 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,08 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,33 (+3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 10 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:15
Лубінець анонсував новий обмін полоненими: що відомо
Сьогодні, 01:30
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку закривають відому фотостудію
09 липень, 23:17