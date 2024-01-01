Курс валют на 10 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 10 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 6 копійок і становить 40,76 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 40,76 (+6 коп.)

Курс євро
1 євро – 44,08 (+1 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,33 (+3 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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