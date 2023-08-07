Лубінець анонсував новий обмін полоненими: що відомо

Дмитро Лубінець анонсував новий обмін, за яким повернуть жінок-військовополонених.



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За словами омбудсмана, в організації цього обміну допомагають Об'єднані Арабські Емірати.



"Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", – сказав омбудсмен.



Він додав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну – важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.



Водночас, Лубінець відверто визнав, що не вірить у великий обмін "всіх на всіх" найближчим часом.



"Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його (великий обмін – Ред.) обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні", – заявив Лубінець.



На його думку, росіяни "готові проводити обмінні процеси, вони готові розмовляти про всі категорії громадян України", але він не бачить готовності РФ проводити швидкі великі обміни.



Українські в'язні у Білорусі



Лубінець нагадав, що під час останнього обміну вперше вдалося повернути в Україну з території Білорусі 5 українців. За його словами, з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з Білоруссю.



"Нам вперше вдалося повернути 5 громадян України з території Білорусі. Три наші героїні і двоє чоловіків, серед яких обвинувачуваний у підриві літака А-50 на території Білорусі. І нам вдалося його повернути. Деталі я не можу розкривати, але можу публічно сказати, що хоча б якийсь канал комунікації у мене з білоруською стороною з’явився", – каже омбудсман.



Лубінець зауважив, що у Білорусі з українських в'язнів менше знущаються, ніж росіяни.



"Ми побачили відмінність у відношенні до громадян України. От навіть по деталях. Ми повернули і там, і там цивільних. Ми побачили навіть фізичний стан. Тобто громадяни України з території Білорусі не казали про застосування якихось тортур, побиття… Так, ми вважаємо, юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було. Були більш-менш нормальні умови тримання, було нормальне харчування (у Білорусі – Ред.), це навіть по зовнішньому вигляду було видно", – підсумував уповноважений ВР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Верховної ради України з прав людинианонсував новий обмін, за яким повернуть жінок-військовополонених.Про це передає "Суспільне" За словами омбудсмана, в організації цього обміну допомагають Об'єднані Арабські Емірати."Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", – сказав омбудсмен.Він додав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну – важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.Водночас, Лубінець відверто визнав, що не вірить у великий обмін "всіх на всіх" найближчим часом."Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його (великий обмін – Ред.) обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні", – заявив Лубінець.На його думку, росіяни "готові проводити обмінні процеси, вони готові розмовляти про всі категорії громадян України", але він не бачить готовності РФ проводити швидкі великі обміни.Лубінець нагадав, що під час останнього обміну вперше вдалося повернути в Україну з території Білорусі 5 українців. За його словами, з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з Білоруссю."Нам вперше вдалося повернути 5 громадян України з території Білорусі. Три наші героїні і двоє чоловіків, серед яких обвинувачуваний у підриві літака А-50 на території Білорусі. І нам вдалося його повернути. Деталі я не можу розкривати, але можу публічно сказати, що хоча б якийсь канал комунікації у мене з білоруською стороною з’явився", – каже омбудсман.Лубінець зауважив, що у Білорусі з українських в'язнів менше знущаються, ніж росіяни."Ми побачили відмінність у відношенні до громадян України. От навіть по деталях. Ми повернули і там, і там цивільних. Ми побачили навіть фізичний стан. Тобто громадяни України з території Білорусі не казали про застосування якихось тортур, побиття… Так, ми вважаємо, юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було. Були більш-менш нормальні умови тримання, було нормальне харчування (у Білорусі – Ред.), це навіть по зовнішньому вигляду було видно", – підсумував уповноважений ВР.

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