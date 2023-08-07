Лубінець анонсував новий обмін полоненими: що відомо
Сьогодні, 01:30
Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець анонсував новий обмін, за яким повернуть жінок-військовополонених.
Про це передає "Суспільне".
За словами омбудсмана, в організації цього обміну допомагають Об'єднані Арабські Емірати.
"Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", – сказав омбудсмен.
Він додав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну – важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.
Водночас, Лубінець відверто визнав, що не вірить у великий обмін "всіх на всіх" найближчим часом.
"Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його (великий обмін – Ред.) обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні", – заявив Лубінець.
На його думку, росіяни "готові проводити обмінні процеси, вони готові розмовляти про всі категорії громадян України", але він не бачить готовності РФ проводити швидкі великі обміни.
Українські в'язні у Білорусі
Лубінець нагадав, що під час останнього обміну вперше вдалося повернути в Україну з території Білорусі 5 українців. За його словами, з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з Білоруссю.
"Нам вперше вдалося повернути 5 громадян України з території Білорусі. Три наші героїні і двоє чоловіків, серед яких обвинувачуваний у підриві літака А-50 на території Білорусі. І нам вдалося його повернути. Деталі я не можу розкривати, але можу публічно сказати, що хоча б якийсь канал комунікації у мене з білоруською стороною з’явився", – каже омбудсман.
Лубінець зауважив, що у Білорусі з українських в'язнів менше знущаються, ніж росіяни.
"Ми побачили відмінність у відношенні до громадян України. От навіть по деталях. Ми повернули і там, і там цивільних. Ми побачили навіть фізичний стан. Тобто громадяни України з території Білорусі не казали про застосування якихось тортур, побиття… Так, ми вважаємо, юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було. Були більш-менш нормальні умови тримання, було нормальне харчування (у Білорусі – Ред.), це навіть по зовнішньому вигляду було видно", – підсумував уповноважений ВР.
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Про це передає "Суспільне".
За словами омбудсмана, в організації цього обміну допомагають Об'єднані Арабські Емірати.
"Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", – сказав омбудсмен.
Він додав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну – важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.
Водночас, Лубінець відверто визнав, що не вірить у великий обмін "всіх на всіх" найближчим часом.
"Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його (великий обмін – Ред.) обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні", – заявив Лубінець.
На його думку, росіяни "готові проводити обмінні процеси, вони готові розмовляти про всі категорії громадян України", але він не бачить готовності РФ проводити швидкі великі обміни.
Українські в'язні у Білорусі
Лубінець нагадав, що під час останнього обміну вперше вдалося повернути в Україну з території Білорусі 5 українців. За його словами, з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з Білоруссю.
"Нам вперше вдалося повернути 5 громадян України з території Білорусі. Три наші героїні і двоє чоловіків, серед яких обвинувачуваний у підриві літака А-50 на території Білорусі. І нам вдалося його повернути. Деталі я не можу розкривати, але можу публічно сказати, що хоча б якийсь канал комунікації у мене з білоруською стороною з’явився", – каже омбудсман.
Лубінець зауважив, що у Білорусі з українських в'язнів менше знущаються, ніж росіяни.
"Ми побачили відмінність у відношенні до громадян України. От навіть по деталях. Ми повернули і там, і там цивільних. Ми побачили навіть фізичний стан. Тобто громадяни України з території Білорусі не казали про застосування якихось тортур, побиття… Так, ми вважаємо, юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було. Були більш-менш нормальні умови тримання, було нормальне харчування (у Білорусі – Ред.), це навіть по зовнішньому вигляду було видно", – підсумував уповноважений ВР.
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