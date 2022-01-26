У Луцьку закривають відому фотостудію





Студія розташована на Рівненській 76а, що в районі пласмасового заводу і займає площу 100м², передає сайт



Зачиняють двері для відвідувачів через непереборні обставини.



«Повідомлення, яке ми ніколи не хотіли б розмістити. Друзі нам дійсно дуже прикро про це повідомляти, але через непереборні обставини ми змушені зачинити двері для наших відвідувачів. Чи буде і коли буде існувати оновлений Простір - не знаємо. Натомість віддаємо наш Простір в добрі, працьовиті та уважні руки», – кажуть власники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку закривають одну з популярних фотостудій «Простір».Студія розташована на Рівненській 76а, що в районі пласмасового заводу і займає площу 100м², передає сайт Конкурент Зачиняють двері для відвідувачів через непереборні обставини.«Повідомлення, яке ми ніколи не хотіли б розмістити. Друзі нам дійсно дуже прикро про це повідомляти, але через непереборні обставини ми змушені зачинити двері для наших відвідувачів. Чи буде і коли буде існувати оновлений Простір - не знаємо. Натомість віддаємо наш Простір в добрі, працьовиті та уважні руки», – кажуть власники.

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