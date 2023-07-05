Блудять зграєю: у громаді на Волині вовки нападають на телят і лошат

Блудять зграєю: у громаді на Волині вовки нападають на телят і лошат
З квітня по липень у селі Доросині вовки з’їли п’ять телят. Місцеві жителі неодноразово бачили вовків поблизу кладовища, біля тракторної бригади, обабіч лісів. Припускають, що хижаки перекочували на Волинь з територій, де точаться бої, бо до війни їх ніхто не бачив та й худоба не страждала.

Як розповів у коментарі журналістам ВСН очільник Доросинівської громади Микола Касянчук, останніх два тижні у селі поки спокійно.

«Вовк нападає на маленьку скотину, яка не може дати відсіч. Люди розказували, що у Ворончині два теля подерли вовки, у Береську лоша з’їли. Жінки їхали у Хорохорин по ягоди, то за Береськом бачили, як лежала зграя хижаків. Мені дзвонили з Турійського району й казали, що в селі Свинарин вовки кобилу до смерті загонили та роздерли. У Кисилині Затурцівської громади лоша з’їли», – розповів Микола Касянчук.

Очільник громади викликав єгерів, вони поїздили скрізь, але безрезультатно: вовки ж не будуть їх спеціально чекати. Місцеві жителі додають, що ліси й поля дуже позаростали, полювання в умовах воєнного стану заборонено, хижакам – всі умови для розмноження. Дорослий вовк може вирости до 120 кілограмів і за 24 години пройти 70 кілометрів.

«Лисиць теж дуже багато розвелося, але вони меншу шкоду роблять господарці, хіба курку вкрадуть чи курчат. Останніх 10, а можливо й 15 років, рудих толком не відстрілювали, хіба. Люди, які живуть на окраїні, мусять тримати хороших собак, які відлякують лисів», – додав очільник громади.

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Теги: вовки, Доросині, телята
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