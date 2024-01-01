На луцьких ринках стрімко дешевшає городина: яка ціна на молоду кукурудзу, картоплю, огірки та кабачки

На луцьких ринках стрімко дешевшає городина: яка ціна на молоду кукурудзу, картоплю, огірки та кабачки
На ринках Луцька прилавки ломляться від овочів нового врожаю. У розпал літа вже починають продавати молоду кукурудзу, ну а ціни на огірки, кабачки та картоплю стрімко падають.

Журналісти ВСН пройшлися ринками Луцька, аби дізнатися актуальні ціни на молоді овочі. Відвідали ринки «Завокзальний» та «Пасаж».

Розпочнемо із новинки цього сезону – кукурудзи. За один качан продавці нині просять від 15 до 20 гривень. Ще тиждень тому її ціна була 30 грн за качан, тож тенденція до зниження ціни є.

Також подешевшала картопля, тепер маленьку можна знайти за ціною 8 грн за кілограм, а дуже велику за 20-25 грн за кілограм.

Впали ціни і на огірки – тепер вони вартують 40-55 грн за кілограм. Хоча у магазинах ціна стартує від 65.

На кабачки взагалі приємна ціна – їхня вартість 15 грн за кілограм.

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Теги: овочі, ціни
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