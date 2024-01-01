Як вимикатимуть світло 10 липня на Волині: графіки
Сьогодні, 21:16
В Україні у середу, 10 липня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.
Про це повідомили в "Укренерго".
"10 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.
Як уточнили в "Укренерго" з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Водночас сьогодні, 9 липня, "Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців. Це стало можливим завдяки постачанню електроенергії з ЄС.
Подивитися актуальні графіки відключень електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це повідомили в "Укренерго".
"10 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.
Як уточнили в "Укренерго" з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Водночас сьогодні, 9 липня, "Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців. Це стало можливим завдяки постачанню електроенергії з ЄС.
Подивитися актуальні графіки відключень електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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