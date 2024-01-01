Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 29-31°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
Температура води в річці Стир та в озері Світязь 23°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 29-31°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
Температура води в річці Стир та в озері Світязь 23°.
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