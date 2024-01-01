Прокуратура на Волині хоче відсудити у сільради ділянку за 730 мільйонів
Сьогодні, 18:35
На Волині прокурори наполягають на поверненні державі земельної ділянки водного фонду вартістю понад 730 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Володимирська окружна прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Володимирської районної військової адміністрації до Затурцівської сільської ради Володимирського району, аби повернути в державну власність земельну ділянку водного фонду площею понад 58 га й вартістю більше 730 мільйонів гривень.
Прокурори з’ясували, що на цій земельній ділянці знаходиться об’єкт водного господарства інженерної інфраструктури міжгосподарської меліоративної системи державної власності – магістральний канал річки Турія, а також прибережні захисні смуги.
При цьому на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області органом місцевого самоврядування ділянка була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення (сіножаті) та неправомірно зареєстрована як комунальна власність.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді наполягатимуть на поверненні земельної ділянки державі.
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Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Володимирська окружна прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Володимирської районної військової адміністрації до Затурцівської сільської ради Володимирського району, аби повернути в державну власність земельну ділянку водного фонду площею понад 58 га й вартістю більше 730 мільйонів гривень.
Прокурори з’ясували, що на цій земельній ділянці знаходиться об’єкт водного господарства інженерної інфраструктури міжгосподарської меліоративної системи державної власності – магістральний канал річки Турія, а також прибережні захисні смуги.
При цьому на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області органом місцевого самоврядування ділянка була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення (сіножаті) та неправомірно зареєстрована як комунальна власність.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді наполягатимуть на поверненні земельної ділянки державі.
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