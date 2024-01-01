Прокуратура на Волині хоче відсудити у сільради ділянку за 730 мільйонів

Прокуратура на Волині хоче відсудити у сільради ділянку за 730 мільйонів
На Волині прокурори наполягають на поверненні державі земельної ділянки водного фонду вартістю понад 730 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Володимирська окружна прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Володимирської районної військової адміністрації до Затурцівської сільської ради Володимирського району, аби повернути в державну власність земельну ділянку водного фонду площею понад 58 га й вартістю більше 730 мільйонів гривень.

Прокурори з’ясували, що на цій земельній ділянці знаходиться об’єкт водного господарства інженерної інфраструктури міжгосподарської меліоративної системи державної власності – магістральний канал річки Турія, а також прибережні захисні смуги.

При цьому на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області органом місцевого самоврядування ділянка була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення (сіножаті) та неправомірно зареєстрована як комунальна власність.

Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді наполягатимуть на поверненні земельної ділянки державі.

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Теги: прокуратура, суд
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