На Волині планують будівництво вітрових електростанцій

планів облаштувати вітрові електростанції.



Про це під час брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова Ігор Пальонка, інформує



«Наші плани не змінюються. Бачу, що на цьому ринку відбулося пожвавлення. Потенційні інвестори зі мною зв’язуються, на сесію буде готуватись проєкт рішення, зокрема, з будівництва вітрових станцій. На господарському дворі у селі Ласків протягом трьох років була встановлена тимчасова стометрова вежа, яка міряла силу і потоки вітру. Викуплено близько десяти ділянок в комунальну власність громади, на яких потенційно можна буде будувати вітрові станції. Тобто частину підготовчої роботи зроблено...», – зазначив голова громади.



«Вимкнення електроенергії свідчать про те, що восени може бути ще складніше. Тож маємо максимально сприяти розвитку альтернативної енергетики: це сонячні та вітрові станції, генеруючі та когенеруючі установки біля наших котелень...», – зауважив голова громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на Волині місцева влада не полишаєПро це під час брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова, інформує Район.Володимир «Наші плани не змінюються. Бачу, що на цьому ринку відбулося пожвавлення. Потенційні інвестори зі мною зв’язуються, на сесію буде готуватись проєкт рішення, зокрема, з будівництва вітрових станцій. На господарському дворі у селі Ласків протягом трьох років була встановлена тимчасова стометрова вежа, яка міряла силу і потоки вітру. Викуплено близько десяти ділянок в комунальну власність громади, на яких потенційно можна буде будувати вітрові станції. Тобто частину підготовчої роботи зроблено...», – зазначив голова громади.«Вимкнення електроенергії свідчать про те, що восени може бути ще складніше. Тож маємо максимально сприяти розвитку альтернативної енергетики: це сонячні та вітрові станції, генеруючі та когенеруючі установки біля наших котелень...», – зауважив голова громади.

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