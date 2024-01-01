На Волині планують будівництво вітрових електростанцій

На Волині планують будівництво вітрових електростанцій
У Володимирі на Волині місцева влада не полишає планів облаштувати вітрові електростанції.

Про це під час брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова Ігор Пальонка, інформує Район.Володимир.

«Наші плани не змінюються. Бачу, що на цьому ринку відбулося пожвавлення. Потенційні інвестори зі мною зв’язуються, на сесію буде готуватись проєкт рішення, зокрема, з будівництва вітрових станцій. На господарському дворі у селі Ласків протягом трьох років була встановлена тимчасова стометрова вежа, яка міряла силу і потоки вітру. Викуплено близько десяти ділянок в комунальну власність громади, на яких потенційно можна буде будувати вітрові станції. Тобто частину підготовчої роботи зроблено...», – зазначив голова громади.

«Вимкнення електроенергії свідчать про те, що восени може бути ще складніше. Тож маємо максимально сприяти розвитку альтернативної енергетики: це сонячні та вітрові станції, генеруючі та когенеруючі установки біля наших котелень...», – зауважив голова громади.

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Теги: електроенергія, Волинь
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