Уряд унормував централізований друк повісток для розсилання поштою

Уряд унормував централізований друк повісток для розсилання поштою
Кабінет міністрів сьогодні, 9 липня, упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою.

Про це пише Українська правда.

У постанові уряду йдеться: "Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – УП) або його відділу можуть: централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення; вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення".

За даними джерел видання в Кабміні, проєкт постанови був внесений із голосу та ухвалений на засіданні уряду 9 липня.

У разі формування такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Централізований друк повісток здійснюватиметься Міністерством оборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі договорів, укладених між МОУ, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

Згідно з оновленим законом про мобілізацію, 16 липня завершується термін оновлення військовозобов’язаними військово-облікових даних.

Із 17 липня представники ТЦК та СП матимуть право надсилати громадянам повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або реєстрації.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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