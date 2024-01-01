На Волині вилучили велику партію контрабандної осетрової ікри

Прикордонники Волинського загону виявили дорогий делікатес в рейсовому автобусі, який учора вночі в'їжджав в Україну через пункт пропуску «Устилуг».Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Під час огляду багажного відділення оглядова група знайшла в термосумці 20 скляних банок з чорною ікрою – осетровою. Як з'ясувалося, товарводій автобуса – 38-річний мешканець Волині.Жодних документів на делікатес чоловік не мав та повідомив, що перевозив передачу на прохання незнайомої особи.Товар вилучено встановленим порядком та буде направлено на експертне дослідження.