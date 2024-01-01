На Волині вилучили велику партію контрабандної осетрової ікри

На Волині вилучили велику партію контрабандної осетрової ікри
Прикордонники Волинського загону виявили дорогий делікатес в рейсовому автобусі, який учора вночі в'їжджав в Україну через пункт пропуску «Устилуг».

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Під час огляду багажного відділення оглядова група знайшла в термосумці 20 скляних банок з чорною ікрою – осетровою. Як з'ясувалося, товар незаконно намагався доставити з-за кордону водій автобуса – 38-річний мешканець Волині.

Жодних документів на делікатес чоловік не мав та повідомив, що перевозив передачу на прохання незнайомої особи.

Товар вилучено встановленим порядком та буде направлено на експертне дослідження.


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Теги: контрабанда, Волинь
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