На Волині вилучили велику партію контрабандної осетрової ікри
Сьогодні, 17:02
Прикордонники Волинського загону виявили дорогий делікатес в рейсовому автобусі, який учора вночі в'їжджав в Україну через пункт пропуску «Устилуг».
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Під час огляду багажного відділення оглядова група знайшла в термосумці 20 скляних банок з чорною ікрою – осетровою. Як з'ясувалося, товар незаконно намагався доставити з-за кордону водій автобуса – 38-річний мешканець Волині.
Жодних документів на делікатес чоловік не мав та повідомив, що перевозив передачу на прохання незнайомої особи.
Товар вилучено встановленим порядком та буде направлено на експертне дослідження.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Під час огляду багажного відділення оглядова група знайшла в термосумці 20 скляних банок з чорною ікрою – осетровою. Як з'ясувалося, товар незаконно намагався доставити з-за кордону водій автобуса – 38-річний мешканець Волині.
Жодних документів на делікатес чоловік не мав та повідомив, що перевозив передачу на прохання незнайомої особи.
Товар вилучено встановленим порядком та буде направлено на експертне дослідження.
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