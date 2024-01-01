Відключення світла можуть скоротитися у двадцятих числах липня, - Шмигаль

Денис Шмигаль розраховує на поліпшення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.



Про це він сказав під час засідання уряду, передає



"Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими", - сказав глава уряду.



Він наголосив, що ситуація в енергетиці залишається "надзвичайно складною".



Нагадаємо, що Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністррозраховує на поліпшення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.Про це він сказав під час засідання уряду, передає Укрінформ "Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими", - сказав глава уряду.Він наголосив, що ситуація в енергетиці залишається "надзвичайно складною".Нагадаємо, що Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію