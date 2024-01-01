Відключення світла можуть скоротитися у двадцятих числах липня, - Шмигаль

Відключення світла можуть скоротитися у двадцятих числах липня, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на поліпшення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.

Про це він сказав під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими", - сказав глава уряду.

Він наголосив, що ситуація в енергетиці залишається "надзвичайно складною".

Нагадаємо, що Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.

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Теги: Світло, відключення
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