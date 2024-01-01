ДСНС: рятувальні роботи на руїнах «Охматдиту» завершені





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Служба опублікувала оперативна інформація станом на 15:30 у Києві.



Пошукові, аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на території Охматдиту повністю завершені.



У Шевченківському районі під завалами житлового будинку пошуково-рятувальні роботи тривають.



Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 32 особи, серед них 4 дитини, 120 - постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит» у Києві надзвичайники завершили рятувальні роботи.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Служба опублікувала оперативна інформація станом на 15:30 у Києві.Пошукові, аварійно-рятувальні та відновлювальні роботиповністю завершені.У Шевченківському районі під завалами житлового будинку пошуково-рятувальні роботи тривають.Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 32 особи, серед них 4 дитини, 120 - постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано.

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