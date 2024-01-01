Житель Черкас незаконно торгував зброєю на Волині

Житель Черкас незаконно торгував зброєю на Волині
Правоохоронці повідомили про підозру мешканцеві Черкас, який незаконно збував зброю на Волинь.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь_Каширської окружної прокуратури 29-річному жителю міста Черкас повідомлено про підозру у носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, упродовж травня-липня 2024 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора, два перероблених саморобним способом пістолети «Retay» та револьвер «SAFARI».

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВ ГУНП в області.



Довідково:

Згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: прокуратура, суд
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