Житель Черкас незаконно торгував зброєю на Волині

зброю на Волинь.



Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.



За процесуального керівництва прокурорів Камінь_Каширської окружної прокуратури 29-річному жителю міста Черкас повідомлено про підозру у носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).



За даними слідства, упродовж травня-липня 2024 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора, два перероблених саморобним способом пістолети «Retay» та револьвер «SAFARI».



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВ ГУНП в області.







Довідково:



Згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці повідомили про підозру мешканцеві Черкас, який незаконно збувавПро це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.За процесуального керівництва прокурорів Камінь_Каширської окружної прокуратури 29-річному жителю міста Черкас повідомлено про підозру у носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).За даними слідства, упродовж травня-липня 2024 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора, два перероблених саморобним способом пістолети «Retay» та револьвер «SAFARI».Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВ ГУНП в області.

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