Остання колискова: у Луцьку вшанують загиблих дітей
Сьогодні, 15:13
Задля вшанування пам’яті дітей, які загинули вчорашньої ракетної атаки російських загарбників, у Луцьку лунатиме остання колискова.
Про це у телеграмі повідомляє канал Дозвілля Луцької громади.
«Остання колискова... В пам'ять про усіх українських дітей, що загинули, внаслідок російської ракетної атаки 8 липня 2024 року», - йдеться у повідомленні.
Зокрема відбудеться ритуал сурмління луцького кликуна.
Початок заходу о 18:00 сьогодні, 9 липня, на площі перед Луцьким замком.
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Про це у телеграмі повідомляє канал Дозвілля Луцької громади.
«Остання колискова... В пам'ять про усіх українських дітей, що загинули, внаслідок російської ракетної атаки 8 липня 2024 року», - йдеться у повідомленні.
Зокрема відбудеться ритуал сурмління луцького кликуна.
Початок заходу о 18:00 сьогодні, 9 липня, на площі перед Луцьким замком.
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