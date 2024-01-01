Остання колискова: у Луцьку вшанують загиблих дітей

Остання колискова: у Луцьку вшанують загиблих дітей
Задля вшанування пам’яті дітей, які загинули вчорашньої ракетної атаки російських загарбників, у Луцьку лунатиме остання колискова.

Про це у телеграмі повідомляє канал Дозвілля Луцької громади.

«Остання колискова... В пам'ять про усіх українських дітей, що загинули, внаслідок російської ракетної атаки 8 липня 2024 року», - йдеться у повідомленні.

Зокрема відбудеться ритуал сурмління луцького кликуна.

Початок заходу о 18:00 сьогодні, 9 липня, на площі перед Луцьким замком.

Остання колискова: у Луцьку вшанують загиблих дітей

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Теги: вшанування, Волинь
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