Орбан непублічно передав лідерам ЄС пропозиції путіна

Угорський прем’єрнадіслав непублічний лист керівництву Євросоюзу, у якому розповів про впевненість російського диктаторав поразці України.Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.Лист він відправив 5 липня після. Його прочитали проєкт «Система» і «Радіо Свобода», а його автентичність підтвердили кілька чиновників ЄС.Орбан пише, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції сторін. Він лише побіжно згадує позицію, але докладно переказує погляди путіна — той впевнений, що «час на боці російських сил». путін також «вражений» тим, що Зеленський відкинув пропозицію припинення вогню.Лідер рф готовий на перемовини, але побоюється, що Україна у разі паузи може перегрупувати війська. путін часто посилається на так звані (не підписані) стамбульські угоди 2022 року — він хоче, щоб саме на їх основі укладались будь-які наступні угоди.