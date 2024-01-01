Орбан непублічно передав лідерам ЄС пропозиції путіна

Орбан непублічно передав лідерам ЄС пропозиції путіна
Угорський прем’єр Віктор Орбан надіслав непублічний лист керівництву Євросоюзу, у якому розповів про впевненість російського диктатора володимира путіна в поразці України.

Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.

Лист він відправив 5 липня після візиту до Москви. Його прочитали проєкт «Система» і «Радіо Свобода», а його автентичність підтвердили кілька чиновників ЄС.

Орбан пише, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції сторін. Він лише побіжно згадує позицію Володимира Зеленського, але докладно переказує погляди путіна — той впевнений, що «час на боці російських сил». путін також «вражений» тим, що Зеленський відкинув пропозицію припинення вогню.

Лідер рф готовий на перемовини, але побоюється, що Україна у разі паузи може перегрупувати війська. путін часто посилається на так звані (не підписані) стамбульські угоди 2022 року — він хоче, щоб саме на їх основі укладались будь-які наступні угоди.

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Теги: політика, світ
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