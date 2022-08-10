На Волині у ставку потонув 35-річний чоловік
Сьогодні, 16:10
Водолази-рятувальники підняли з дна ставка у селі Любитів на Ковельщині тіло людини.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 9 липня, об 11:27 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Любитів Ковельського району на ставку, імовірно, потонула людина - люди помітили на водоймі порожній човен і забили на сполох.
Для пошуку людини прибули водолази-рятувальники ДСНС області з міста Луцька та розпочали обстеження водойми. О 13:56 тіло людини було виявлено, загалом обстежили 1600 м квадратних дна водойми.
Особа загиблого встановлена, ним виявився Михайло М., 1989 року народження, місцевий житель. Обставини події з'ясовують правоохоронці.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де є рятувальні пости!" - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 9 липня, об 11:27 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Любитів Ковельського району на ставку, імовірно, потонула людина - люди помітили на водоймі порожній човен і забили на сполох.
Для пошуку людини прибули водолази-рятувальники ДСНС області з міста Луцька та розпочали обстеження водойми. О 13:56 тіло людини було виявлено, загалом обстежили 1600 м квадратних дна водойми.
Особа загиблого встановлена, ним виявився Михайло М., 1989 року народження, місцевий житель. Обставини події з'ясовують правоохоронці.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де є рятувальні пости!" - наголошують рятувальники.
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