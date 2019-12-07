Один із залізничних переїздів на Волині тимчасово перекрили

Один із залізничних переїздів на Волині тимчасово перекрили
В Турійській громаді на Волині для автомобільного траснпорту на шість днів перекриють залізничний переїзд.

Про це пише Суспільне.

Такий крок, кажуть у селищній раді, пов’язаний із капітальним ремонтом колії на перегоні Овадне — Турійськ.

Залізничний переїзд, який знаходиться у польовій дорозі, буде закрито орієнтовно до 13 липня 2024 року. В селищній раді додали, що при швидкому виконанні ремонтних робіт відкриття даного переїзду для авто можливо відбудеться раніше вказаної дати.


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Теги: залізниця, Україна
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