Один із залізничних переїздів на Волині тимчасово перекрили

перекриють залізничний переїзд.



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Такий крок, кажуть у селищній раді, пов’язаний із капітальним ремонтом колії на перегоні Овадне — Турійськ.



Залізничний переїзд, який знаходиться у польовій дорозі, буде закрито орієнтовно до 13 липня 2024 року. В селищній раді додали, що при швидкому виконанні ремонтних робіт відкриття даного переїзду для авто можливо відбудеться раніше вказаної дати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Турійській громаді на Волині для автомобільного траснпорту на шість днівПро це пише Суспільне Такий крок, кажуть у селищній раді, пов’язаний із капітальним ремонтом колії на перегоні Овадне — Турійськ.Залізничний переїзд, який знаходиться у польовій дорозі, буде закрито орієнтовно до 13 липня 2024 року. В селищній раді додали, що при швидкому виконанні ремонтних робіт відкриття даного переїзду для авто можливо відбудеться раніше вказаної дати.

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