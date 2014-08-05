Орбан прибув до Москви та зустрінеться із путіним, - ЗМІ

Орбан прибув до Москви та зустрінеться із путіним, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із візитом до Москви, де зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ із посиланням на речника угорського прем'єра.

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Орбан, путін, візит
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про зміну графіків відключень світла на два тижні
Сьогодні, 14:11
10-річному хлопчику з Луцька терміново потрібна допомога
Сьогодні, 13:45
Орбан прибув до Москви та зустрінеться із путіним, - ЗМІ
Сьогодні, 13:20
На Волині з робочою поїздкою перебуває віцеспікер Верховної Ради України
Сьогодні, 13:10
Сповістили про загибель на війні волинянина Юрія Киришка
Сьогодні, 12:57
Схожі новини
Наступного тижня Путін хоче приїхати в Крим, - ЗМІ Наступного тижня Путін хоче приїхати в Крим, - ЗМІ
05 серпень, 2014, 11:54
На Волині з робочою поїздкою перебуває віцеспікер Верховної Ради України На Волині з робочою поїздкою перебуває віцеспікер Верховної Ради України
Сьогодні, 13:10
Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
02 липень, 16:00
Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним
02 липень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів
Сьогодні, 12:20
 1
Вночі українські захисники збили всі 32 російські дрони
Сьогодні, 09:00
 1
В Україну прибула третя система ППО Patriot з Німеччини
Сьогодні, 14:25
 0
Повідомили про зміну графіків відключень світла на два тижні
Сьогодні, 14:11
 0
10-річному хлопчику з Луцька терміново потрібна допомога
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8