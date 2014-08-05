Орбан прибув до Москви та зустрінеться із путіним, - ЗМІ

Віктор Орбан прибув із візитом до Москви, де зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним.



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Візит Орбана до Москви



Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.



Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.



Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".



Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Угорщиниприбув із візитом до Москви, де зустрінеться із російським диктаторомЯк передає Цензор.НЕТ , про це повідомляють росЗМІ із посиланням на речника угорського прем'єра.Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.Глава Єврорадизаявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

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