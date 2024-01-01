У ЗСУ тестують нову полегшену модель бронежилета

У ЗСУ тестують нову полегшену модель бронежилета
Міністерство оборони України тестує нову полегшену модель бронежилета, яка уже отримала схвальні відгуки десантників.

Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.

Цей бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.

«Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.

Вага нової броні становить від 7,5 кг до 12 кг.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На відновлення тролейбусних ліній у Луцьку треба майже 30 мільйонів
Сьогодні, 19:00
Прокуратура на Волині хоче відсудити у сільради ділянку за 730 мільйонів
Сьогодні, 18:35
У ЗСУ тестують нову полегшену модель бронежилета
Сьогодні, 18:11
На Волині планують будівництво вітрових електростанцій
Сьогодні, 17:51
Уряд унормував централізований друк повісток для розсилання поштою
Сьогодні, 17:24
Схожі новини
За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів
25 червень, 11:11
Наша незламність: символи українського спротиву Наша незламність: символи українського спротиву
24 червень, 11:51
ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху
17 червень, 12:39
Вперше в історії війни: ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян Вперше в історії війни: ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян
13 червень, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На відновлення тролейбусних ліній у Луцьку треба майже 30 мільйонів
Сьогодні, 19:00
 0
Прокуратура на Волині хоче відсудити у сільради ділянку за 730 мільйонів
Сьогодні, 18:35
 0
У ЗСУ тестують нову полегшену модель бронежилета
Сьогодні, 18:11
 0
На Волині планують будівництво вітрових електростанцій
Сьогодні, 17:51
 0
Уряд унормував централізований друк повісток для розсилання поштою
Сьогодні, 17:24
 0
Медіа
відео
1/8