У ЗСУ тестують нову полегшену модель бронежилета
Сьогодні, 18:11
Міністерство оборони України тестує нову полегшену модель бронежилета, яка уже отримала схвальні відгуки десантників.
Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.
Цей бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.
«Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.
Вага нової броні становить від 7,5 кг до 12 кг.
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Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.
Цей бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.
«Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.
Вага нової броні становить від 7,5 кг до 12 кг.
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