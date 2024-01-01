На відновлення тролейбусних ліній у Луцьку треба майже 30 мільйонів

тролейбусні лінії зношуються. Для повного їх відновлення, за попередніми підрахунками, треба 29 мільйонів гривень.



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Приміром, пошкоджена лінія до трансформаторної станції на вулиці Володимирській. Вона розташована у заболоченій місцевості, а відремонтувати її складно через рівень ґрунтових вод. Також планують лагодити лінію на вул. Богдана Хмельницького — наразі оформлюють дозвільні документи на земляні роботи.



Цьогоріч у місті вже полагодили 10 пошкоджених кабельних ліній на вул. Окружній, Володимирській та на просп. Соборності (вартість робіт — 147 тис. грн), придбали обладнання для підстанцій на вул. Ветеранів і Карбишева (понад 149 тис. грн).



Загалом у програмі розвитку міського електротранспорту на 2024 рік з луцького бюджету передбачили понад 1 млн грн для закупівлі запчастин до кабельних ліній та тягових підстанцій.



До слова, до повномасштабного вторгнення у Луцьку планували збудувати 2 км нових тролейбусних ліній на вул. Окружній та вул. Ярослава Мудрого. На це хотіли отримати грант на суму 155 тис. євро. У грудні 2021 року Луцька міськрада навіть підписала угоду з Європейським інвестиційним банком у межах проєкту «Міський громадський транспорт України I». Але з початком повномасштабного вторгнення РФ до України реалізацію цього проєкту призупинили, відповіли на запит у міськраді. Нині тривають перемовини про відновлення фінансування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку постійно курсують 40 тролейбусів, а. Для повного їх відновлення, за попередніми підрахунками, треба 29 мільйонів гривень.Про це пише misto.media з посиланням на відповідь ЛПЕ на запит.Приміром, пошкоджена лінія до трансформаторної станції на вулиці Володимирській. Вона розташована у заболоченій місцевості, а відремонтувати її складно через рівень ґрунтових вод. Також планують лагодити лінію на вул. Богдана Хмельницького — наразі оформлюють дозвільні документи на земляні роботи.Цьогоріч у місті вже полагодили 10 пошкоджених кабельних ліній на вул. Окружній, Володимирській та на просп. Соборності (вартість робіт — 147 тис. грн), придбали обладнання для підстанцій на вул. Ветеранів і Карбишева (понад 149 тис. грн).Загалом у програмі розвитку міського електротранспорту на 2024 рік з луцького бюджету передбачили понад 1 млн грн для закупівлі запчастин до кабельних ліній та тягових підстанцій.До слова, до повномасштабного вторгнення у Луцьку планували збудувати 2 км нових тролейбусних ліній на вул. Окружній та вул. Ярослава Мудрого. На це хотіли отримати грант на суму 155 тис. євро. У грудні 2021 року Луцька міськрада навіть підписала угоду з Європейським інвестиційним банком у межах проєкту «Міський громадський транспорт України I». Але з початком повномасштабного вторгнення РФ до України реалізацію цього проєкту призупинили, відповіли на запит у міськраді. Нині тривають перемовини про відновлення фінансування.

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