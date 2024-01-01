Підірвав гранату у Луцьку: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю

Підірвав гранату у Луцьку: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю
Військовому, який підірвав гранату на Ковельській у Луцьку, суд призначив 60 днів арешту без права внесення застави.

Про це ІА «Волинські Новини» повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

Підривнику, який є чинним військовослужбовцем однієї з військових волинських частин, інкримінують статі ч.2 ст.15 п.п.1,5 ч.2 ст.115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічний термін.

Нагадаємо, ввечері 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників, 35-річний житель Луцького району, кинув гранату на проїжджу частину. Його затримали.

Внаслідок вибуху постраждало п'ятеро людей, двоє перебувають у реанімації.

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Теги: граната, Луцьк, військовий, арешт
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