Волинський дзюдоїст присвятив загиблому на війні другу медаль на Кубку Європи

Спортсмен із Волиніприсвятив завойовану "бронзову" медаль на відкритому Кубку Європи загиблому на війні прикордоннику, дзюдоїсту та другу Станіславу Гуленкову.22-річнийзагинув у квітні 2023 року, чоловіки були найкращими друзями з дитинства. Історію дружби двох дзюдоїстів розповіли на сторінці Західного управління Держприкордонслужби.Вадим і Станіслав познайомилися на змаганнях, коли їм було по шість років. Вони були з різних міст, тому здебільшого зустрічалися на обласних та всеукраїнських чемпіонатах з бойових мистецтв.В Держприкордонслужбі зазначили, що міцнішою дружба спортсменів стала, коли Вадим Чернов переїхав до Луцька. Тоді хлопці разом тренувалися, гуляли та проводили більше часу. Разом пішли служити у прикордонний загін."Стас жив біля замку Любарта, тож після мого переїзду, він мені проводив екскурсії, показав усю красу міста. Він дуже любив лицарські бої. Ще перед повномасштабним вторгненням ми встигли сходити на таке дійство. Було дуже класно", – згадує Вадим.Вадим Чернов каже, що важко пережив втрату друга. З 20 квітня 2023 року Станіслав Гуленков перестав виходити на зв'язок і лише в лютому 2024 року офіційно підтвердили його загибель."Цю перемогу присвятив саме своєму другу, адже хочу нагадати усім, що в нас ще йде війна, і саме такі молоді хлопці, як він, відають найцінніше – своє життя за Україну. Він завжди мене підтримував на різних змаганнях і вірив у мою перемогу", — каже Вадим Чернов.Після церемонії нагородження Вадим опублікував фото з нашивкою загиблого товариша.