10 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження завідувачка відділу регіональної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів(на фото), керівник відділу маркетингу ПрАТ «ЛДБК»і засновник Луцького радіоІменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, радості від життя і достатку.У цей день 1923 року народився народний художник України, член Національної спілки художників України Олександр Байдуков.Хоч народився на Дніпропетровщині, його життя і творчість з 1947 року тісно пов’язані з Волинню. Працював у Маневичах, Ківерцівському лісопромкомбінаті, Волинських художньо-виробничих майстернях художнього фонду України.З 1971 року – член Національної спілки художників України. У 1993-му був обраний головою Волинської обласної організації спілки.Помер 28 листопада 2005 року.10 липня 1949 року був відкритий літературно-меморіальний музей у Колодяжному.А 10 липня 1994 року на повторних виборах міського голови головою Луцької міськради народних депутатів було обрано Антона Кривицького.10 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергетичної незалежності. Його мета полягає в підвищенні обізнаності про альтернативні та стійкі форми енергії. В цей день ми розглядаємо важливість ефективного управління енергією та стимулюємо зусилля щодо збереження ресурсів для майбутніх поколінь.Також 10 липня День народження футбольного свистка. Це свято присвячене самому футбольному свистку, і воно виникло завдяки події, яка сталася у Великій Британії 1878 року. Подробиці цієї історії залишаються невідомими, але існує версія, згідно з якою суддею під час футбольного матчу виступив поліціянт. Під час напруженого моменту він скористався власним службовим свистком, що виявилось дуже зручним та ефективним методом впливу на футболістів. Від того часу футбольний свисток став невід’ємною частиною гри, спрощуючи спілкування суддів з гравцями.А ще 10 липня святкують День племінниць і племінників. Цю подію започаткував користувач Facebook 2010 року. Метою цього дня є привернення уваги тіток та дядьків до своїх улюблених племінників та залучення до спільного проведення часу.