На Одещині внаслідок ракетної атаки росіян загинули двоє людей

На Одещині внаслідок ракетної атаки росіян загинули двоє людей
Вночі ворог атакував Одещину ракетами.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…

Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

"Вкотре дуже прошу жителів та гостей нашого регіону: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги! Це може зберегти ваше життя та здоровʼя", - наголосив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одещина, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбільше окупанти штурмують на Торецькому та Покровському напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 10:50
П'ять країн НАТО нададуть Україні десятки систем ППО
Сьогодні, 10:25
На Одещині внаслідок ракетної атаки росіян загинули двоє людей
Сьогодні, 10:00
На Рівненщині росія вночі вдарила дронами по енергоб’єкту
Сьогодні, 09:50
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:21
Схожі новини
На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі
10 жовтень, 2023, 09:30
Нічна атака на Україну «Шахедами»: є постраждалі Нічна атака на Україну «Шахедами»: є постраждалі
13 вересень, 2023, 08:51
Росія вночі атакувала Одещину Росія вночі атакувала Одещину
07 вересень, 2023, 08:41
На Одещині збили три дрони, але є влучання На Одещині збили три дрони, але є влучання
22 червень, 2023, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найбільше окупанти штурмують на Торецькому та Покровському напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 10:50
 0
П'ять країн НАТО нададуть Україні десятки систем ППО
Сьогодні, 10:25
 0
На Одещині внаслідок ракетної атаки росіян загинули двоє людей
Сьогодні, 10:00
 0
На Рівненщині росія вночі вдарила дронами по енергоб’єкту
Сьогодні, 09:50
 0
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:21
 0
Медіа
відео
1/8