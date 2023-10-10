На Одещині внаслідок ракетної атаки росіян загинули двоє людей
Сьогодні, 10:00
Вночі ворог атакував Одещину ракетами.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули.
Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…
Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.
"Вкотре дуже прошу жителів та гостей нашого регіону: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги! Це може зберегти ваше життя та здоровʼя", - наголосив голова ОВА.
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Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули.
Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…
Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.
"Вкотре дуже прошу жителів та гостей нашого регіону: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги! Це може зберегти ваше життя та здоровʼя", - наголосив голова ОВА.
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